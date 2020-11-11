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9:54   11 Ноября 2020
Политика

Украинские власти планируют ввести 12-летнюю систему образования в школах

Украинские власти планируют ввести 12-летнюю систему образования в школах

Киев обсуждает введение 12-летней системы школьного образования, заявил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет.

Необходимо разработать ряд решений, чтобы 12-летнее образование в школах было удобным и эффективным для учеников, их родителей и преподавателей, сказал Шкарлет.

По его словам, в некоторых регионах Германии дети учатся на протяжении 15,5–12 лет в школе и 3,5 года на бакалавриате. В странах Европы обучение начинается с пяти лет и продолжается до 17, добавил чиновник.

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#украина #образование #школы

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