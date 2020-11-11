Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:53   11 Ноября 2020
Общество

Силовики задержали опасных студентов-террористов в Красноярском крае

Силовики задержали опасных студентов-террористов в Красноярском крае

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность сторонников запрещенного в РФ террористического движения "Джамаат Ансаруллох" в Красноярском крае.

Задержанными пособниками террористов оказались студенты красноярского вуза из среднеазиатских стран, которые во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков, сообщает источник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #фсб #террористы #красноярский край #силовые структуры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров