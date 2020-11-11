Силовики задержали опасных студентов-террористов в Красноярском крае

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность сторонников запрещенного в РФ террористического движения "Джамаат Ансаруллох" в Красноярском крае.

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность сторонников запрещенного в РФ террористического движения "Джамаат Ансаруллох" в Красноярском крае.

Задержанными пособниками террористов оказались студенты красноярского вуза из среднеазиатских стран, которые во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков, сообщает источник в пресс-службе управления ФСБ по региону.