Глава NASA заявил, что уволится в случае победы Байдена на выборах

Глава NASA Джим Брайденстайн намерен уйти со своей должности, если кандидат от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах в США.

Глава NASA Джим Брайденстайн намерен уйти со своей должности, если кандидат от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах в США.

Руководитель ведомства объяснил свое заявление тем, что не сможет взаимодействовать с демократом и новой администрацией, включая Национальный совет по космосу, Административно-бюджетное управление и Совет национальной безопасности.

Брайденстайн занимает пост главы NASA с 2018 года. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Ранее штаб Трампа заявил о подаче иска в штате Пенсильвания. В документе говорится о создании и применении двухуровневой системы голосования на всеобщих выборах в США.