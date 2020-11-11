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9:40   11 Ноября 2020
Общество

Перечислены ограничения, которые введут в Москве до января

Перечислены ограничения, которые введут в Москве до января

Новые ограничения введут в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Нововведения будут действовать с 13 ноября до 15 января. Студентов переведут на дистанционное обучение. Транспортные карты учащихся заблокируют. Заведения общепита будут закрываться в 23:00.

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