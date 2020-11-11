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9:35   11 Ноября 2020
Политика

Премьер Армении объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

Премьер Армении объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал соглашение по прекращению ведения боевых действий в Нагорном Карабахе во избежание коллапса.

Мирное соглашение позволило сохранить то, что Нагорно-Карабахская Республика могла не удержать, подчеркнул глава правительства Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook. По словам премьера, был большой риск потерять Степанакерт, Мартуни, Аскеран.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, подписали соглашение по перемирию в Карабахе. Согласно тексту документа, Баку отходят Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а на территорию Карабаха вводятся российские миротворцы.

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