9:23 11 Ноября 2020Политика
Зеленский попросил помощи ФРГ с вакциной от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи Германии с вакциной от коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи Германии с вакциной от коронавируса.
В ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский попросил помощи с поставками вакцины, которую разрабатывают компании BioNTech и Pfizer. Украинский президент заявил, что Киев приветствует прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от COVID-19.
"Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", — отметил Зеленский.
Кроме того, президент Украины попросил расширить доступ Киеву к вакцине, разрабатываемой в рамках международного фонда COVAX.