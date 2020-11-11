Зеленский попросил помощи ФРГ с вакциной от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи Германии с вакциной от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи Германии с вакциной от коронавируса.

В ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский попросил помощи с поставками вакцины, которую разрабатывают компании BioNTech и Pfizer. Украинский президент заявил, что Киев приветствует прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от COVID-19.

"Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины попросил расширить доступ Киеву к вакцине, разрабатываемой в рамках международного фонда COVAX.