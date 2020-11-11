Чешская разведка предсказала Третью мировую войну из-за технологий

Возможность Третьей мировой войны предсказала чешская разведка в своем отчете за 2019 год, сообщает местная газета "Лидове новины".

Возможность Третьей мировой войны предсказала чешская разведка в своем отчете за 2019 год, сообщает местная газета "Лидове новины".

В документе указано, что возможный конфликт находится на первой стадии подготовки, пока неназванные стороны формируют мышление людей, готовых вступить в конфликт, а также определяется техника, которой будет вестись война.

Чешские разведчики считают, что конфликт может спровоцировать кибератака или атака беспилотника. Кроме того, Третью мировую войну могут вызвать напряженные отношения между сверхдержавами. Чешские разведчики считают, что на этом фоне слабеет международное право.

Ранее политолог назвал главные помехи развитию отношений РФ и ЕС. Основным фактором, мешающим Евросоюзу сблизиться с Россией, является Крым, считает эксперт.