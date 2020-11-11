Собянин сообщил об ужесточении ограничительных мер по коронавирусу в Москве

Дополнительные ограничительные меры по коронавирусу вводятся в Москве с 13 ноября по 15 января из-за нестабильной ситуации с распространением COVID-19.

Дополнительные ограничительные меры по коронавирусу вводятся в Москве с 13 ноября по 15 января из-за нестабильной ситуации с распространением COVID-19.

Соответствующее заявление сделал мэр столицы России Сергей Собянин. Так, заведения в сфере общепита не будут принимать посетителей в ночное время, а именно с 23:00 до 06:00 по московскому времени. Студентов столичных колледжей и вузов переведут на дистанционное обучение. Также будут заблокированы проездные карты учащихся.