Республиканцы планируют оспорить в суде результаты выборов в штате Мичиган

Избирательный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа собирается подать иск в суд Мичигана с требованием не подтверждать результаты выборов в США в этом штате.

Избирательный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа собирается подать иск в суд Мичигана с требованием не подтверждать результаты выборов в США в этом штате.

Соответствующее заявление сделал юрисконсульт штаба республиканца Мэтт Морган во время видеоконференцией с прессой. Он уточнил, что результаты в Мичигане не должны подтверждать до тех пор, пока не будет доказана законность подачи бюллетеней, которые уже были обработаны.

"Мы хотим удостовериться, что результаты голосования не включают в себя поданные мошенническим или незаконным путем бюллетени для голосования", — подчеркнул Морган.

Согласно данным издания Washington Examiner, республиканцы указали в иске, что их представители были исключены из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн, где расположен самый крупный во всем штате Мичиган город Детройт. В документе также сказано, что наблюдатели от штаба Трампа подверглись запугиванию и преследованию.