Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:13   11 Ноября 2020
Общество

Республиканцы планируют оспорить в суде результаты выборов в штате Мичиган

Республиканцы планируют оспорить в суде результаты выборов в штате Мичиган

Избирательный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа собирается подать иск в суд Мичигана с требованием не подтверждать результаты выборов в США в этом штате.

Соответствующее заявление сделал юрисконсульт штаба республиканца Мэтт Морган во время видеоконференцией с прессой. Он уточнил, что результаты в Мичигане не должны подтверждать до тех пор, пока не будет доказана законность подачи бюллетеней, которые уже были обработаны.

"Мы хотим удостовериться, что результаты голосования не включают в себя поданные мошенническим или незаконным путем бюллетени для голосования", — подчеркнул Морган.

Согласно данным издания Washington Examiner, республиканцы указали в иске, что их представители были исключены из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн, где расположен самый крупный во всем штате Мичиган город Детройт. В документе также сказано, что наблюдатели от штаба Трампа подверглись запугиванию и преследованию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #выборы #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров