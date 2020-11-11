Вильфанд заявил об "украинской осени" на территории России

Листья с деревьев в центральной части Европейской России опали на месяц позже, чем обычно. Такая погода больше соответствует "украинской осени".

Листья с деревьев в центральной части Европейской России опали на месяц позже, чем обычно. Такая погода больше соответствует "украинской осени".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в центральной части Европейской России листва с деревьев обычно начинает опадать уже в октябре. Однако в этом году это случилось в первой декаде ноября.

"Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц", — уточнил Вильфанд.

Синоптик пояснил, что такая погода больше подходит для Украины. Он отметил, что в украинском языке об этом свидетельствует то, как там называются осенние месяцы. Например, октябрь там звучит как "жовтень" — деревья приобретают желтый окрас. В то же время ноябрь называется "листопад", что соответствует периоду опадания листвы.