Миротворческие силы России начали марш из Армении в Карабах

Российские миротворческие силы начали путь из Армении в Нагорной Карабах. Они будут следить за соблюдением режима перемирия в республике.

Российские миротворческие силы начали путь из Армении в Нагорной Карабах. Они будут следить за соблюдением режима перемирия в республике.

Миротворческие силы РФ вместе с техникой ранее были переброшены в Армению. Там они провели разгрузку и организовали колонны для дальнейшего марша в зону карабахского конфликта.

Протяженность пути миротворцев составит свыше 250 километров. Наблюдательные посты будут сформированы вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Баку и Ереван ранее подписали совместное соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня начал действовать в республике с полуночи 10 ноября по московскому времени.