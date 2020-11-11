6:12 11 Ноября 2020Политика
Миротворческие силы России начали марш из Армении в Карабах
Российские миротворческие силы начали путь из Армении в Нагорной Карабах. Они будут следить за соблюдением режима перемирия в республике.
Российские миротворческие силы начали путь из Армении в Нагорной Карабах. Они будут следить за соблюдением режима перемирия в республике.
Миротворческие силы РФ вместе с техникой ранее были переброшены в Армению. Там они провели разгрузку и организовали колонны для дальнейшего марша в зону карабахского конфликта.
Протяженность пути миротворцев составит свыше 250 километров. Наблюдательные посты будут сформированы вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, уточнили в Минобороны РФ.
Москва, Баку и Ереван ранее подписали совместное соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня начал действовать в республике с полуночи 10 ноября по московскому времени.