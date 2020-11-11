Губернатор Камчатского края Солодов заболел COVID-19

Глава Камчатского края Владимир Солодов сдал тест на коронавирусную инфекцию. Его результат оказался положительным.

Глава Камчатского края Владимир Солодов сдал тест на коронавирусную инфекцию. Его результат оказался положительным.

Владимир Солодов сообщил в своем профиле Instagram, что в связи с болезнью COVID-19 он переходит в режим самоизоляции. Губернатор региона отметил, что будет выполнять свои должностные обязанности дистанционно. Глава Камчатки рассказал, что в целом его самочувствие на данный момент является удовлетворительным. Также он призвал жителей региона беречь себя.

Прежде губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого на прошлой неделе врачи диагностировали коронавирус, рассказал, что его супруга тоже заразилась коронавирусной инфекцией, передает RT.