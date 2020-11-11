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4:50   11 Ноября 2020
Происшествия

Губернатор Камчатского края Солодов заболел COVID-19

Губернатор Камчатского края Солодов заболел COVID-19

Глава Камчатского края Владимир Солодов сдал тест на коронавирусную инфекцию. Его результат оказался положительным.

Владимир Солодов сообщил в своем профиле Instagram, что в связи с болезнью COVID-19 он переходит в режим самоизоляции. Губернатор региона отметил, что будет выполнять свои должностные обязанности дистанционно. Глава Камчатки рассказал, что в целом его самочувствие на данный момент является удовлетворительным. Также он призвал жителей региона беречь себя.

Прежде губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого на прошлой неделе врачи диагностировали коронавирус, рассказал, что его супруга тоже заразилась коронавирусной инфекцией, передает RT.

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#пандемия #коронавирус #солодов

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