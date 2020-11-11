Госсекретарь США Майк Помпео отправится в турне по семи странам

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне по семи странам встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне по семи странам встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Турне Помпео начнется 13 ноября и продлится десять дней. Госсекретарь Соединенных Штатов посетить Францию, Турцию, Израиль, ОАЭ, Грузию, Саудовскую Аравию и Катар. Информация об этом появилась 10 ноября в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

В Госдепартаменте подчеркнули, что поездка Помпео сопряжена с развитием трансатлантического сотрудничества в экономике, в сфере безопасности, а также в рамках борьбы с терроризмом и глобальными угрозами.

По сообщениям СМИ, в Израиле госсекретарь намерен рассмотреть вопрос введения санкций против Тегерана. В Турции Помпео планирует обсудить тему религиозной свободы в мире.