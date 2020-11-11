Госсекретарь США напомнил другим странам о незавершенности выборов

Подсчет бюллетеней на президентских выборах в США еще не завершен. Остальным странам следует помнить это. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Подсчет бюллетеней на президентских выборах в США еще не завершен. Остальным странам следует помнить это. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Соответствующее заявление госсекретарь США сделал во время эфира телеканала Fox News после того, как его спросили, что он говорит мировым лидерам, которые поздравляют с "победой" кандидата на пост президента страны от демократов Джозефа Байдена.

"Мы всем напоминаем, что еще не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур", — ответил Помпео.

Он также подчеркнул, что у США единовременно может быть только один президент, которым в настоящий момент является Дональд Трамп. Это же касается и группы сотрудников, которые занимаются национальной безопасностью страны, и его лично, как госсекретаря Соединенных Штатов.