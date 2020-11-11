Пушков: соглашение по Карабаху – безусловный успех руководства РФ

Заключенное Арменией и Азербайджаном при посредничестве России соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабах является большим и безусловным успехом российского руководства.

Заключенное Арменией и Азербайджаном при посредничестве России соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабах является большим и безусловным успехом российского руководства.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, отмечая, что у сопредседателей Минской группы – Соединенных Штатов Америки и Франции, не осталось никакого выбора, кроме как поддержать соглашение, заключенное при помощи России. Они оказались на обочине и самого переговорного процесса, и его результатов.

«России удался блестящий финал в исключительно сложной шахматной партии, главные ходы в которой остались за пределами видимости. Впечатляющий "tour de force" (сильный ход) Владимира Путина» — пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Заключенное соглашение приведет к увеличению веса России в Закавказье ограничению там турецкой экспансии, так как по его условиям в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

«При этом у Анкары появятся свои наблюдатели и нет оснований для недовольства Москвой», — отмечает сенатор.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкие наблюдатели, вместе с представителями ряда других стран, будут контролировать соблюдение Арменией и Азербайджаном перемирия в Нагорном Карабахе.

Соглашение между Баку и Ереваном о прекращении военных действий в Карабахе было заключено при посредничестве Москвы в ночь на вторник, 10 ноября. По условиям соглашения семь районов Нагорного Карабаха будут переданы под контроль Азербайджана. При этом Россия направит в регион миротворческий контингент, включающий в себя 1 960 военнослужащих, 380 единиц военной техники и 90 бронетранспортеров. Командование миротворческих сил РФ будет размещено в городе Степанакерт.

Как заявил ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян, решение о подписании данного соглашения далось ему чрезвычайно трудно и болезненно.