СМИ: заместитель главы Пентагона по разведке уходит со своей должности

Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан оставит свой пост. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан оставит свой пост. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации издания, на данный момент не известно, был ли Кернан уволен или принял данное решение по собственной инициативе. До этого заместитель главы Пентагона по разведке заявлял, что может уйти с этой должности после американских выборов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Марка Эспера. Исполняющим обязанности главы Пентагона стал Кристофер Миллер, который является директором Национального центра по борьбе с терроризмом.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Пока официальный победитель еще не был объявлен. В нескольких штатах идет подсчет голосов.