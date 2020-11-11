Сатановский отметил ключевую роль российской армии

Роль российской армии, в ситуации, сложившейся вокруг Карабаха, особенно на фоне окончательно сформировавшегося антироссийского курса США, Евросоюза и большей части бывших советских республик, является ключевой.

Роль российской армии, в ситуации, сложившейся вокруг Карабаха, особенно на фоне окончательно сформировавшегося антироссийского курса США, Евросоюза и большей части бывших советских республик, является ключевой.

Об этом у себя в авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, отмечая, что там, где проваливаются политика, дипломатия и экономика, остается применять только армию.

«От Сирии до Крыма и от борьбы с коронавирусом до Карабаха именно так получилось. Благо Шойгу ее (армию России) сохранил и привел в боеспособное состояние», — подчеркивает эксперт.

Поэтому теперь, по его мнению, нашу армию, а вместе с ней и главу Минобороны Сергея Шойгу, будут «валить» все подряд, начиная с прозападных политиков и заканчивая оппозицией. Компромат, по его словам, собирают и на ФСБ и на других силовиков, но в первую очередь «бочку катят» именно против армии. Потому, что, пока есть армия – есть и страна, а задача стоит, чтобы нашей страны не было, пишет Сатановский.

Об этом эксперт рассуждает в связи с заключенным ранее при посредничестве РФ соглашением о прекращении военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, и о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.

«По Карабаху, вроде бы, какое-то решение есть. Все НЕ останутся при своих. Пашинян с треском проиграл. Это в Ереване понимают и его, скорее всего, снесут. Ну, это уже проблемы Армении. Мы плакать по нему не будем», — пишет политолог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сложившейся ситуации без особых потерь отыграл все, что мог. А население Карабаха теперь будут прикрывать российские миротворцы, и это, по словам Сатановского, очень важно.

«А уж как там в будущем сложится и кого им умиротворять придется… По любому, пара тысяч стволов и бронетехника у северных границ Турции и Ирана Москве не помешают», — уверен эксперт.

В заключение Сатановский отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исполнил свое желание и «влез в Закавказье». А, учитывая претензии турецкого лидера, можно не сомневаться, что он «спит и видит», как взять под контроль всю постсоветскую Среднюю Азию и Казахстан в придачу, как ранее он уже сделал с Азербайджаном.

Кроме того, Эрдоган заглядывается и на российские тюркские регионы, которые, подчеркивает эксперт, составляют половину нашей страны. И именно в этой ситуации, по мнению политолога, армия России играет важнейшую роль, потому что больше опереться не на что