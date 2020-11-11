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1:57   11 Ноября 2020
Политика

WP: Белый дом планирует проект бюджета на 2022 год исходя из планов Трампа

WP: Белый дом планирует проект бюджета на 2022 год исходя из планов Трампа

Американские госучреждения должны будут подготовить бюджетные проекты на 2022 финансовый год в соответствии с планами действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно данным источников The Washington Post в администрации США, соответствующее распоряжение издало административно-бюджетное управление Белого дома.

Проект федерального бюджета на будущий финансовый год от американского правительства, как правило, включает в себя предложения относительно расходов и налогов страны. Обычно его представляют в феврале. Несмотря на то, что Конгресс США зачастую отклоняет большинство предложений, проект администрации является важным этапом в процессе утверждения федерального бюджета.

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#сша #трамп #бюджет

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