Байден лишился "победы" на президентских выборах в США
Портал RealClearPolitics лишил "победы" кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах президента США, вычтя из их предварительных результатов 20 голосов выборщиков.
Согласно данным интерактивной таблицы этого ресурса, в настоящий момент у Байдена 259 голосов выборщиков, что на 11 меньше, чем нужно для победы на президентских выборах в США. Вычтены были голоса выборщиков от штата Пенсильвания.
Сейчас итоги голосования пока не решены. В некоторых штатах все еще ведется подсчет бюллетеней, а Пенсильвания присоединилась к Аляске, Джорджии, Аризоне и Северной Каролине, которые считаются колеблющимися "штатами".
В Пенсильвании уже подсчитано 97% бюллетеней. Действующий президент США Дональд Трамп набрал 49,1% от всех голосов. Байден опережает его лишь на 0,7%.