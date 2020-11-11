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1:19   11 Ноября 2020
Политика

Байден лишился "победы" на президентских выборах в США

Байден лишился "победы" на президентских выборах в США

Портал RealClearPolitics лишил "победы" кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах президента США, вычтя из их предварительных результатов 20 голосов выборщиков.

Согласно данным интерактивной таблицы этого ресурса, в настоящий момент у Байдена 259 голосов выборщиков, что на 11 меньше, чем нужно для победы на президентских выборах в США. Вычтены были голоса выборщиков от штата Пенсильвания.

Сейчас итоги голосования пока не решены. В некоторых штатах все еще ведется подсчет бюллетеней, а Пенсильвания присоединилась к Аляске, Джорджии, Аризоне и Северной Каролине, которые считаются колеблющимися "штатами".

В Пенсильвании уже подсчитано 97% бюллетеней. Действующий президент США Дональд Трамп набрал 49,1% от всех голосов. Байден опережает его лишь на 0,7%.

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#сша #байден #трамп

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