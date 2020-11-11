Байден лишился "победы" на президентских выборах в США

Портал RealClearPolitics лишил "победы" кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах президента США, вычтя из их предварительных результатов 20 голосов выборщиков.

Портал RealClearPolitics лишил "победы" кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах президента США, вычтя из их предварительных результатов 20 голосов выборщиков.

Согласно данным интерактивной таблицы этого ресурса, в настоящий момент у Байдена 259 голосов выборщиков, что на 11 меньше, чем нужно для победы на президентских выборах в США. Вычтены были голоса выборщиков от штата Пенсильвания.

Сейчас итоги голосования пока не решены. В некоторых штатах все еще ведется подсчет бюллетеней, а Пенсильвания присоединилась к Аляске, Джорджии, Аризоне и Северной Каролине, которые считаются колеблющимися "штатами".

В Пенсильвании уже подсчитано 97% бюллетеней. Действующий президент США Дональд Трамп набрал 49,1% от всех голосов. Байден опережает его лишь на 0,7%.