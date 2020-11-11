Сильное землетрясение ожидается в Стамбуле до конца года

Мощное землетрясение может произойти в турецком Стамбуле до конца 2020 года. Об этом заявил инженер-геолог Халук Селим, передает Iha.

Мощное землетрясение может произойти в турецком Стамбуле до конца 2020 года. Об этом заявил инженер-геолог Халук Селим, передает Iha.

Подземные толчки магнитудой 4,2 балла были зафиксированы в Измире минувшей ночью. Причиной этого стала активность северного разлома между Анатолийской и Евразийской тектоническими плитами.

Протяженность линии разлома составляет около 100 километров. Если она накопила пятиметровое напряжение, то уже в ближайшее время в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,4 балла.

Эксперт считает, что такие подземные толчки могут стать причиной разрушения 40 процентов анатолийской и 60 процентов европейской стороны. Это может привести к погибшим и пострадавшим среди населения.