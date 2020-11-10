Теща Порошенко скончалась от коронавируса

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что мать его супруги Марины скончалась.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что мать его супруги Марины скончалась.

О потере Порошенко сообщил на своей странице в Facebook. Ранее он рассказывал, что у его тещи диагностирован COVID-19.

"В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце марининой мамы. Вечная ей память", — написал он.

Порошенко с горечью попросил у бога "сил преодолеть невыразимую боль расставания".

Летом спустя несколько дней после празднования 84-го дня рождения скончался отец экс-президента Украины Алексей. А в августе умер тесть Порошенко Анатолий Переведенцев.

Бывший президент также ранее перенес коронавирус, положительный тест был получен 29 сентября. По словам Порошенко, его жене тогда диагностировали двустороннее воспаление легких. Об отрицательном тесте на COVID-19 политик объявил 13 октября.