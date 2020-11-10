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23:05   10 Ноября 2020
Политика

Шойгу обсудил с турецким министром обороны ситуацию в Карабахе и Сирии

Шойгу обсудил с турецким министром обороны ситуацию в Карабахе и Сирии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, передает военное ведомство России.

Сергей Шойгу обсудил с Хулуси Акаром урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Также они обменялись мнения по поводу стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике.

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