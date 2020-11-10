23:05 10 Ноября 2020Политика
Шойгу обсудил с турецким министром обороны ситуацию в Карабахе и Сирии
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, передает военное ведомство России.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, передает военное ведомство России.
Сергей Шойгу обсудил с Хулуси Акаром урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Также они обменялись мнения по поводу стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике.