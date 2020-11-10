Сторонники Джо Байдена обрушились с критикой на Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри подверглась критике после своего поста в соцсети Twitter. Звезда поддержала родственников, проголосовавших за Дональда Трампа.

Американская певица Кэти Перри подверглась критике после своего поста в соцсети Twitter. Звезда поддержала родственников, проголосовавших за Дональда Трампа.

Семья Кэти Перри отдала свои голоса на президентских выборах в США за республиканца Дональда Трампа. Артистка написала, что родные для нее всегда стоят на первом месте.

"Я всё равно их люблю и я рядом. Семья превыше всего. Позвоните своим родным сегодня", — говорится в ее сообщении.

Фанаты Перри обрушились с критикой на звезду. Почти все недовольные оказались сторонниками кандидата от демократов Джо Байдена.

Выборы президента США стартовали 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются Дональд Трамп и Джо Байден. Официально результаты голосования еще не оглашены.