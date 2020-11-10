Решение суда заставит Соболь публично извиниться перед Пригожиным

Пресс-служба компании "Конкорд" подтвердила решение суда об удовлетворении иска в отношении юриста ФБК (признан в России иноагентом) Любови Соболь.

Пресс-служба компании "Конкорд" подтвердила решение суда об удовлетворении иска в отношении юриста ФБК (признан в России иноагентом) Любови Соболь.

Тверской районный суд Москвы обязал Соболь принести публичные извинения и отказаться от своих слов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Также, согласно иску, "Царьград" должен подготовить видеоопровержение и опубликовать на сайте канала, а также удалить порочащие истца фразы.

"Поводом для предъявления иска послужил видеоролик, размещенный на официальной странице "Царьград" в Интернете, в котором Любовь Соболь, игнорируя задаваемые ей журналистом вопросы относительно ее политической деятельности, неоднократно назвала Евгения Викторовича Пригожина "бандитом" и обвинила в причастности к покушению на ее мужа у подъезда их дома", – заявила пресс-служба "Конкорда" в тексте публикации.

Юрист ФБК Соболь не принимала личного участия ни в одном судебном заседании, а также проигнорировала возможность предоставить доказательства своих слов. Пресс-служба компании отметила, что Соболь в ходе судебного процесса принципиально уклонялась от получения документов, в том числе повесток.

Напомним, "Царьград" также обязали удалить фрагменты видео, которые содержат сведения, признанные судом не соответствующими действительности.