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21:18   10 Ноября 2020
Политика

Эрдоган дал положительную оценку посредническим усилиям России по НКР

Эрдоган дал положительную оценку посредническим усилиям России по НКР

Турецкий президент Реджеп Эрдоган поговорил с российским лидером Владимиром Путиным о договоренностях России, Армении и Азербайджана по Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Реджеп Эрдоган высоко оценил посреднические усилия Российской Федерации по Нагорному Карабаху. Лидеры двух государств отметили важность достижения договоренности о полном прекращении огня. Это позволило остановить боевые действия на территории НКР.

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#путин #эрдоган #карабах

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