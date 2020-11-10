Эрдоган дал положительную оценку посредническим усилиям России по НКР

Турецкий президент Реджеп Эрдоган поговорил с российским лидером Владимиром Путиным о договоренностях России, Армении и Азербайджана по Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Турецкий президент Реджеп Эрдоган поговорил с российским лидером Владимиром Путиным о договоренностях России, Армении и Азербайджана по Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Реджеп Эрдоган высоко оценил посреднические усилия Российской Федерации по Нагорному Карабаху. Лидеры двух государств отметили важность достижения договоренности о полном прекращении огня. Это позволило остановить боевые действия на территории НКР.