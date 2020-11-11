Сатановский: не надо никого приучать безнаказанно по нам стрелять

Зря Россия не нанесла ответного удара по азербайджанским войскам в Карабахе за свой вертолет, сбитый над Арменией из ПЗРК, и за двух наших погибших военных.

Зря Россия не нанесла ответного удара по азербайджанским войскам в Карабахе за свой вертолет, сбитый над Арменией из ПЗРК, и за двух наших погибших военных.

Об этом в личном Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет известный российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, комментируя инцидент, произошедший в ночь на 10 ноября.

Азербайджанцы сбили над Арменией наш вертолет, в результате чего погибли двое российских военных, а еще один получил тяжелые ранения. А может быть вертолет сбили турки, или их сирийские наемники, рассуждает Сатановский.

«Понятно, что за вертушку они заплатят и семьи погибших тоже что-то получат. Немного. Точно не больше, чем семьи погибших в свое время от подлой эрдогановской засады в Сирии, в 2015-м, когда наш самолет сбили и летчика убили. Да и вертолет, шедший на выручку, погиб», — напомнил эксперт.

Россия, по его словам, теперь в глазах всего мира выглядит «терпилой». Это уже не Российская империя и не СССР, она не присоединяет к себе новых территорий, не использует казусы белли. Россия, отмечает Сатановский, по инерции продолжает считать себя чем-то бОльшим, но не важно какая у нее история и сколько ядерных боеголовок. Важно лишь то, считают ли в мире нужным считаться с нею или нет.

«Мы по ним в Карабахе ответного удара не нанесли. С военной точки зрения, очень и очень зря. Не надо никого приучать, что по нам безнаказанно стрелять можно», — подчеркивает эксперт.

В свое время персы за убитого российского посла Грибоедова откупались от нашего царя алмазом размером с булыжник. И Сталин перекраивал границы так, как считал нужным, напоминает Сатановский.

«А у нас, теперешних, посла в Турции убили, так никто и глазом не моргнул. Ну, извинились формально. Вот и выходит, что мы полнейшие долбоящеры», — подчеркивает эксперт в заключение.

Напомним, как заявил МИД Азербайджана, ракета, которой поздним вечером 9 ноября в Армении был сбит российский вертолет Ми-24, была выпущена по ошибке. При этом внешнеполитическое ведомство принесло российской стороне официальные извинения и выразило соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих.