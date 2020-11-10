Ватикан опубликовал доклад о кардинале-педофиле Маккаррике

Ватиканские следователи разоблачили бывшего кардинала Теодора Маккаррика — служитель Католической церкви несколько лет растлевал детей и взрослых, сообщает Euronews.

Ватиканские следователи разоблачили бывшего кардинала Теодора Маккаррика — служитель Католической церкви несколько лет растлевал детей и взрослых, сообщает Euronews.

Двухлетнее расследование Витакана показало, что экс-кардинал, которому сейчас 90 лет, вступал в половую связь со своими семинаристами, и многие епископы и папы покрывали священнослужителя, не разглашая информацию, передает Euronews.

По данным телеканала, Маккаррика попался благодаря судебному разбирательству, где фигурантом выступил обвиняемый в сексуальных домогательствах архиепископ Луиджи Вентура. Один из бывших алтарников в ходе допроса дал показания против Теодора Маккаррика, заявив о жестоком обращении. Сейчас же Ватикан прилагает все усилия, чтобы вернуть доверие местных жителей к иерархиям.

В документе подчеркивается, что авторитетные деятели еще в 1999 году сообщали о "проблематичном" поведении Маккаррика. Тем не менее он продолжал расти по карьерной лестнице. Установлено, что епископы и другие кардиналы, которые были оповещены о проблеме, не предпринимали никаких шагов и фактически отвергали обвинения о сексуальных домогательствах.

Папе Иоанну Павлу II вменили львиную долю вины, который в 2000 году назначил Маккаррика архиепископом Вашингтона. Он, как подчеркивается в докладе, поверил словам Маккаррика о его невиновности.

В Ватике добавили, что шаг с расследованием был сделан для того, чтобы восстановить доверие к американской и Ватиканской иерархиям.