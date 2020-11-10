Причиной смерти писателя Жванецкого стали хронические болезни

Сатирик Михаил Жванецкий умер после борьбы с серьезными заболеваниями, которые обострились в силу возраста, рассказал его концертный директор Олег Сташкевич.

Сатирик Михаил Жванецкий умер после борьбы с серьезными заболеваниями, которые обострились в силу возраста, рассказал его концертный директор Олег Сташкевич.

Народный артист РФ Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Его помощник Олег Сташкевич признался, что писатель-сатирик страдал несколькими хроническими заболеваниями, которые прогрессировали за счет почтенного возраста, пишет "Интересная Россия".

Жванецкий скончался на 87-м году жизни в Москве. Почти до конца своей жизни он продолжал заниматься творческой деятельностью. Знаменитость похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие знакомые и семья.