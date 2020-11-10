Фейковое видео Bellingcat может развалить резонансное дело MH17

Журналист из Нидерландов Макс ван дер Верфф на страничке в соцсети Twitter опубликовал несколько постов, в которых доказывал, что видео с «Буком» — фейк.

Официальное следствие по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 потерпело крах из-за фейкового видео группы Bellingcat. Такие выводы сделал журналист из Нидерландов Макс ван дер Верфф.

Несколько лет назад в интернете была опубликована видеозапись, на которой в районе населенного пункта Макеевка был запечатлен грузовик, который перевозил военную технику. Утверждалось, что в кадре якобы оказалась зенитная установка «Бук», которая и выпустила ракету по гражданскому авиалайнеру. Позже ролик активно использовала финансируемая НАТО и Великобританией группа Bellingcat в качестве доказательства причастности к инциденту России.

Журналист из Нидерландов Макс ван дер Верфф на страничке в соцсети Twitter опубликовал несколько постов, в которых доказывал, что видео с «Буком» из Макеевки — фейк. Как отметил голландец, запись была сделана в 2012 году, задолго до крушения «Боинга» над Донбассом. Улики Запада против России начинают разваливаться, в том числе и из-за промаха Bellingcat.

«Перегрев батарей может объяснить, почему метка времени на видео указывает 2012 год?», — вопрошает голландский журналист.

По мнению журналиста, сторона защиты по делу MH17 может с легкостью доказать, что Bellingcat пытается запутать следствие. Тот факт, что резонансы кадры на самом деле сделаны 2012 году, необходимо использовать адвокатам в ходе судебных разбирательств.

Пользователь под ником Deus Abscondis, также обратил внимание на эту ситуацию. Он констатировал, что сотрудники Bellingcat намеренно удалил иотметку времени на видео с перевозкой «Бука». Причем сделано это было довольно грубо, так как в сети несложно найти оригинал.

«Bellingcat не упомянул и фактически метку времени на предполагаемом макеевском видео. День, месяц, год и время были неверны», — констатировал пользователь.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. По версии следственной группы, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, самолет сбили, и «причастна» к этому именно Россия.

Российским представителям отказали в допуске к ходу расследования, при этом следственная группа даже не ознакомилась с аргументами и доказательствами, которые предлагала Москва.