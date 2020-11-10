Пашаев назвал "детским лагерем" колонию Ефремова

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что может стать лучшим подарком для артиста.

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что может стать лучшим подарком для артиста.

Юрист и бывший правозащитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев поздравил артиста с днем рождения, который актер отмечает сегодня, и сказал в его адрес множество теплых слов. Он пожелал звезде выдержать "весь прессинг", с которым он столкнулся. Также юрист рассказал, что, по его мнению, Ефремов может достойно провести праздник в колонии, и сравнил местопребывание актера с детским лагерем.

"Может спокойно передвигаться, спортом заниматься, по улице гулять, ходить как в пионерском лагере, только режим сна нужно соблюдать", — рассказал Пашаев.

Пашаев не сообщил, будет ли он отправлять подарок Ефремову, однако подчеркнул, что актер, скорее всего, был бы рад получить сигареты или продукты, которые он любит, пишет "ПолитЭксперт".