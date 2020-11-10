Евросоюз утвердил бюджет на ближайшие семь лет

Совет Евросоюза совместно с Европейским парламентом согласовал объем бюджета сообщества, рассчитанный на ближайшую семилетку.

Совет Евросоюза совместно с Европейским парламентом согласовал объем бюджета сообщества, рассчитанный на ближайшую семилетку.

На период с 2021 по 2027 год бюджет установлен в размере 1,8 трлн евро. Сумма включает в себя фонд восстановления экономики стран Евросоюза после коронавирусного кризиса, объем которого составляет 750 млрд евро.

"Сделка достигнута", — сообщил представитель немецкого председательства в Совете Евросоюза у себя в Twitter.

В соглашение включено целевое усиление основных программ Евросоюза при соблюдении итогового заявления, которое было принято на летнем саммите в текущем году. Тогда главы 27 стран Евросоюза согласовали общую сумму семилетнего бюджета.