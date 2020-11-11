Кравчук: Донбасс не поддержит план Киева по мирному урегулированию

Леонид Кравчук не надеется быстро решить спорный вопрос на юго-востоке Украины в Минском формате.

Власти Украины подготовят новый документ по урегулированию конфликта на юго-востоке страны в рамках Будапештского меморандума. Впрочем, как считает первый президент, а ныне глава украинской делегации в Минской группе Леонид Кравчук, Россия и самопровозглашенные республики Донбасса не поддержат план Киева.

Документ представят в среду, 11 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Кравчук заметил, что не все в разрешении конфликта зависит только от Киева. Наряду с украинским планом, есть план России, а также план самих ЛНР и ДНР.

Кроме того, действует Нормандский формат, по этому направлению работают политические советники. Минская группа накопила достаточный объем материалов для решения вопроса с Донбассом, заметил политик.

«Многое было сделано за это время. Теперь нужно объединить уже выработанные всеми участниками сторон документы и затем создать единый план по урегулированию», — считает Кравчук.

В то же время собеседник ПС не надеется быстро решить вопрос юго-востока Украины в Минском формате.

«На предстоящем заседании мы будем активно дискутировать. Никто не знает, каким будет это заседание рабочей группы. Но предварительно можно сказать, что Россия и республики не будут поддерживать наш план», — констатировал представитель Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие. Оно предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «Нормандского формата».