Воробьев проверил работу больницы для лечения COVID-19 в "Патриоте"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с визитом "красную зону" госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в "Патриоте".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с визитом "красную зону" госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в "Патриоте".

Работники медучреждения выдали главе региона специальный защитный костюм, а также перчатки и маску. Эти атрибуты необходимы при посещении учреждений для лечения коронавируса. Воробьев лично пообщался с пациентами госпиталя.

"Все оценивают очень высоко качество лечения. Спасибо нашим врачам — вызывает уважение труд этих профессионалов", — передает слова губернатора телеканал "360".

Всего 1420 человек может принять временная больница для пациентов с COVID-19 в подмосковном парке "Патриот". Кроме того, на территории учреждения оборудовали современную лабораторию для изучения коронавируса.