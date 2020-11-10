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20:30   10 Ноября 2020
Армия

Эрдоган в разговоре с Путиным высоко оценил соглашение по Карабаху

Эрдоган в разговоре с Путиным высоко оценил соглашение по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что соглашение по Нагорному Карабаху является правильным шагом на пути к урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе. Эрдоган высоко оценил вклад России в достижение мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Он также добавил, что Россия и Турция будут совместно осуществлять наблюдательную деятельность по прекращению огня в Карабахе.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. При этом документ предполагает размещение российских миротворцев на линии соприкосновения в Карабахе.

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#россия #турция #нагорный карабах

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