IT-специалист рекомендовал сообщать о фактах мошенничества в соцсетях

Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рекомендовал россиянам проявить повышенную бдительность к контенту в интернете, так как наблюдается рост мошенничества.

Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рекомендовал россиянам проявить повышенную бдительность к контенту в интернете, так как наблюдается рост мошенничества.

Таким образом эксперт отреагировал на заявление Роскачества, сообщившего о случаях обмана в социальной сети Instagram, которые преподносились под видом розыгрышей.

По словам Щельцина, надзорным и правоохранительным органам следует тщательнее мониторить интернет-площадки и добиваться блокировки учетных записей, используемых в мошеннических целях. К этой работе должны подключиться пользователи и информировать об имевших место инцидентах в профильные ведомства, пишет Nation News.

IT-специалист подчеркнул, что подобные страницы не должны присутствовать в интернет-пространстве.

Кроме того, эксперт считает необходимым разработать правила, которые исключат саму возможность создания мошеннических ресурсов. Для этого у России имеется законодательство, возможности которого достаточно широки, но требуют доработки.

Ранее телеканал "360" писал, как защитить свои фото и данные от кражи.