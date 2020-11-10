IT-специалист рекомендовал сообщать о фактах мошенничества в соцсетях
Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рекомендовал россиянам проявить повышенную бдительность к контенту в интернете, так как наблюдается рост мошенничества.
Таким образом эксперт отреагировал на заявление Роскачества, сообщившего о случаях обмана в социальной сети Instagram, которые преподносились под видом розыгрышей.
По словам Щельцина, надзорным и правоохранительным органам следует тщательнее мониторить интернет-площадки и добиваться блокировки учетных записей, используемых в мошеннических целях. К этой работе должны подключиться пользователи и информировать об имевших место инцидентах в профильные ведомства, пишет Nation News.
IT-специалист подчеркнул, что подобные страницы не должны присутствовать в интернет-пространстве.
Кроме того, эксперт считает необходимым разработать правила, которые исключат саму возможность создания мошеннических ресурсов. Для этого у России имеется законодательство, возможности которого достаточно широки, но требуют доработки.
Ранее телеканал "360" писал, как защитить свои фото и данные от кражи.