Жапаров: честные выборы президента гарантируют стабильность в Киргизии

Выборы президента Киргизии будут проведены с соблюдением всех правил и законов. Досрочное голосование назначено на 10 января 2021 года.

Выборы президента Киргизии будут проведены с соблюдением всех правил и законов. Досрочное голосование назначено на 10 января 2021 года.

О подготовке к проведению выборов сообщил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров, пишет РИА Новости.

"На 10 января 2021 года назначены выборы президента республики. Проведение честных и конкурентных выборов нового президента — это залог дальнейшей стабильности в стране", — заявил он.

Сейчас за пост президента страны планируют бороться 11 кандидатов. Свое желание участвовать в выборах озвучил бывший спикер парламента Канат Исаев, однако исполняющий обязанности главы государства Жапаров пока не подавал заявку.