Макрон назвал цензуру в интернете условием безопасности

Свобода в интернете может существовать только при соблюдении норм безопасности. Странам Евросоюза следует ввести соответствующие правила.

Свобода в интернете может существовать только при соблюдении норм безопасности. Странам Евросоюза следует ввести соответствующие правила.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая по итогам саммита ЕС, прошедшего в формате видеоконференции и посвященного вопросам борьбы против терроризма. Его слова представлены в материале ТАСС.

"В ходе саммита мы рассмотрели, в частности, необходимость вести решительную борьбу против пропаганды терроризма и порождающих ненависть высказываний в интернете", — заявил он.

Интернет, по мнению французского лидера, является пространством свободы, но свобода может существовать только при обеспеченной безопасности.