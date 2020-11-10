20:09 10 Ноября 2020Политика
Макрон назвал цензуру в интернете условием безопасности
Свобода в интернете может существовать только при соблюдении норм безопасности. Странам Евросоюза следует ввести соответствующие правила.
Свобода в интернете может существовать только при соблюдении норм безопасности. Странам Евросоюза следует ввести соответствующие правила.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая по итогам саммита ЕС, прошедшего в формате видеоконференции и посвященного вопросам борьбы против терроризма. Его слова представлены в материале ТАСС.
"В ходе саммита мы рассмотрели, в частности, необходимость вести решительную борьбу против пропаганды терроризма и порождающих ненависть высказываний в интернете", — заявил он.
Интернет, по мнению французского лидера, является пространством свободы, но свобода может существовать только при обеспеченной безопасности.