Экс-жена Трампа отметила целеустремленность президента США

Президент США Дональд Трамп является целеустремленным человек, который всегда доводит борьбу до конца. Об этом заявила экс-супруга американского лидера Ивана Зельничкова.

Президент США Дональд Трамп является целеустремленным человек, который всегда доводит борьбу до конца. Об этом заявила экс-супруга американского лидера Ивана Зельничкова.

По ее словам, Трамп не любит проигрывать, поэтому он будет продолжать бороться. Самой Иване не интересна политика и президентская гонка кандидатов. Она хотела, чтобы ажиотаж вокруг выборов президента поскорее утих. Ивана отметила, что их детям нравилось поддерживать предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Действующий глава Белого дома женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У супругов родилось трое детей, а в 1992 году они расторгли брак.

Трамп назвал Неваду рассадником поддельных голосов, сообщал телеканал "360".