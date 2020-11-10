"Конкорд" ответил на возвращение судом иска Пригожина к Навальному и Милову

Суд во второй раз отклонил исковое заявление предпринимателя Евгения Пригожина в адрес блогера Алексея Навального и его соратника.

Суд во второй раз отклонил исковое заявление предпринимателя Евгения Пригожина в адрес блогера Алексея Навального и его соратника.

Черемушкинский суд вернул иск предпринимателя Евгения Пригожина, который тот направлял в адрес блогера Алексея Навального и его соратника Владимира Милова. Основанием для возврата послужило то, что документ был якобы не подписан или же подан неуполномоченным лицом. Суд уже во второй раз возвращает иск петербургского бизнесмена.

Сотрудники редакция "ФедералПресс" поинтересовалась в пресс-службе компании "Конкорд" о том, специально ли суд ведет себя таким образом, чтобы затянуть ситуацию с поданным предпринимателем иском.

"Черемушкинский районный суд второй раз возвращает исковое заявление к Алексею Навальному и Владимиру Милову, указывая, что на этот раз в пакете документов отсутствует доверенность. Первый возврат был связан с тем, что иск не подписан. Обращаем внимание, что каждая страница иска подписана, сфотографирована и опубликована на странице Пресс-службы. А все приложения описываются и пересчитываются", — сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также в пресс-службе рассказали, что не прекратят подавать исковые заявления и в следующий раз процесс сбора и подачи документов будут записывать на видео.

"Впредь мы будем проводить видеозапись подачи иска для подтверждения целостности и наличия всех необходимых документов, а так же прошивать все материалы, направленные в суд. Также мы обратимся к председателю суда с просьбой провести внутреннее расследование, чтобы предупредить дальнейшие подобные казусы с документами, после получения их судом", — сообщили в компании.

К судебному аппарату компания не имеет претензий. В пресс-службе также рассказали, что обязательно доведут начатое дело до конца: