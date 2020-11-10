Минтранс представил улучшенный прогноз по объему авиаперевозок в 2020 году

Авиакомпании РФ перевезут в 2020 году 70 млн человек, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

Авиакомпании РФ перевезут в 2020 году 70 млн человек, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

Согласно предыдущему прогнозу, число пассажиров должно было составить 60 млн человек. Нынешний показатель на 45% меньше, чем в прошлом году, когда в российской сфере авиации был установлен рекорд — 128,1 млн пассажиров. Пересмотр Минтрансом прогноза по пассажиропотоку основан на высоких темпах восстановления отрасли на фоне рекордно низких тарифов, отметил директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

По данным Росавиации, с января по сентябрь текущего года авиакомпании уже перевезли 52,3 млн человек. По итогам первых шести месяцев, 35 крупнейших компаний в области авиаперевозок получили убытки от продаж в 121 млрд рублей.