Кравчук рассказал о лучшем кандидате в президенты США

Благодаря развитым политическим институтам США гораздо стабильнее других стран мира в социальном и политическом смысле, считает Леонид Кравчук.

Первый президент независимой Украины, а ныне глава украинской делегации в Минской группе Леонид Кравчук считает, что президентские выборы в Соединенных Штатах Америки серьезно повлияют на мировую политику. Назвать корреспонденту «Политики Сегодня» наиболее выгодного для украинского руководства кандидата он не взялся.

По мнению Кравчука, делить президентов на «плохих и хороших для Украины» не стоит. Он также заметил, что судьбу США решает не один человек.

«Лучшим президентом будет тот, кого выберет американский народ. Нам не нужно думать за американцев. <...> Дело в том, что в США есть прекрасное правило: президент, безусловно, очень важная должность, но там работает система. Система морально-политического характера, правовая система, система сдержек и противовесов», — считает политик.

Благодаря развитым политическим институтам США гораздо стабильнее других стран мира в социальном и политическом смысле, подчеркнул первый президент Незалежной.

«Судьбу страны там решает не один человек. Решает ее парламент, политические партии. Система жизни и работы в этой стране совсем другая. Поэтому не нужно думать, что один человек может там все решить, хотя да, от президента многое будет зависеть», — заключил Кравчук.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Кандидат от Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб главы государств намерен через суд требовать пересчета голосов.

По данным ряда американских СМИ, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который ранее также заявил, что выиграл выборы.