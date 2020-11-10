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19:33   10 Ноября 2020
Общество

Россиян предупредили о смертельных заболеваниях после коронавируса

Россиян предупредили о смертельных заболеваниях после коронавируса

Врачи предупредили об опасных заболеваниях у детей после перенесенной коронавирусной инфекции, об этом рассказала педиатр Ирина Добрецова.

Когда окончится пандемия, россиян могут ожидать всплески менингита. Причина в том, что пока медики занимаются пациентами с коронавирусом, они не проводят профилактику других заболеваний, сообщает издание "Царьград".

Например, врачи временно перестали делать прививки пожилым людям и детям от разных инфекционных заболеваний, объяснила Добрецова. Педиатр считает, что необходимо возобновить вакцинацию и соблюдать установленный график, тем более что простой грипп не всегда врачи смогут отличить от коронавируса.

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#дети #менингит #коронавирус

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