В Армении назвали решение Пашиняна подписать соглашение предательством

Ранее Россия, Армения и Азербайджан подписали документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян заявил, что в Армении расценили решение премьер-министра страны Никола Пашиняна подписать соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе как «предательство». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 10 ноября.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение об остановке карабахского конфликта. Согласно документу, враждующие стороны должны прекратить боевые действия на занимаемых ими позициях, а Россия направит в регион 1960 миротворцев.

Если Алиев назвал перемирие «фактически военной капитуляцией Армении», то Пашинян заявил, что решение было «невыразимо болезненным» лично для него и всего народа.

«В Армении считают решение Пашинина в обход, за спиной у народа, предательским. Ни один армянин ни в Армении, ни в Арцахе [Нагорный Карабах - прим. ред.] никогда не признает это решение», — был категоричен гость «Патриота».

По его словам, в том, что Армения подписалась под соглашением, следует винить не только Пашиняна, но и все руководство официального Еревана, которое не настояло на независимости Арцаха, равно как и не отстояло его национальное достояние.

«Руководство даже на 30% не использовало свои возможности, чтобы реализовать национальные чаяния нашего народа и закрепить победу 1994 года. Это соглашение не принесет мир в регион, потому что оно было принято под дулом турецко-бакинского пистолета, который приставлен к виску армянского народа», — не сомневается Цатурян.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. По словам спикера пресс-конференции, дипломатическое взаимодействие с Анкарой может представлять опасность не только для России, но и для соседнего Ирана.

Путин и Эрдоган действительно обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в ходе телефонного разговора, сообщил Песков. Ранее турецкий телеканал CNN Turk сообщал, что Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху.https://t.co/Ap02kMX3y3 pic.twitter.com/gxnXU1mABC — Газета.Ru (@GazetaRu) November 9, 2020

«Турки показали, что можно совершенно безнаказанно нападать на страну ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности — прим. ред.], на Россию, убивать российских военнослужащих, а потом подписывать дипломатические реверансы. Это опасно не только для России, но и для Ирана, потому что турки, а также кураторы Лондона, Вашингтона через карабахский вопрос готовят плацдарм, чтобы простреливать Тегеран», — убежден эксперт.

По мнению Цатуряна, страны НАТО не остановятся на Карабахе, а попытаются дестабилизировать государства Средней Азии, подогревая межконфессиональные и межэтнические конфликты.

Впрочем, по словам эксперта, на фоне западной угрозы российские миротворцы все же смогли обеспечить безопасность армянского народа.

«Они показали себя в самом позитивном образе, но многое будет зависеть от среднего востока и Турции, от Азербайджана. Серьезные испытания ожидают всех», — считает главред издания.

После того, как стороны объявили о договоренностях, в центре Еревана собрались сотни человек. Протестующие ворвались в здание правительства. Как объяснил Цатурян, реакция армянского народа была ожидаемой.

На вопрос о том, есть ли на политическом горизонте новые лидеры, способные заменить Пашиняна, гость студии ответил однозначно:

«Эти люди есть в самых разных странах. В Армении, Арцахе, в диаспоре, есть в армянском офицерстве, поэтому нет проблем в поисках новых лидеров. Будут решены, для этого есть все [кадровые] запасы», — сообщил Цатурян.

Также спикер не исключил, что война может возобновиться в случае смещения Пашиняна с поста премьера. Однако это произойдет, если возникнет серьезная угроза национальным интересам Армении.

«Мы народ мирный, но мы всегда готовы постоять за нашу национальную идею. Любой армянин готов стоять до последнего. В результате предательства случилось то, что случилось», — подытожил Цатурян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о важной роли Минской группы ОБСЕ и особенно России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.