Россия сыграла важную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Россия сыграла важную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Главы РФ, Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение по Карабаху. Договоренности между двумя сторонами, достигнутые при посредничестве Москвы, помогли урегулировать обстановку в НКР.

Жириновский рассказал iReactor, что 10 ноября "пушки перестали стрелять" на Южном Кавказе. Гарантом безопасности и мира стала российская армия, подчеркнул политик. Лидер ЛДПР надеется, что никто не посмеет открывать огонь в Нагорном Карабахе. Соглашение поприветствовали внешнеполитические ведомства зарубежных стран.

Стало известно, какое количество военных Россия направит в Нагорный Карабах, сообщал телеканал "360".