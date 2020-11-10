Фотографии погибшего Котлового с женщиной украли накануне его смерти

Изображения погибшего при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье телеведущего НТВ Александра Колтового пропали с телефона продюсера Олеси Сазыкиной.

Изображения погибшего при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье телеведущего НТВ Александра Колтового пропали с телефона продюсера Олеси Сазыкиной.

Сазыкина рассказала, что успела увидеться с телеведущим в телецентре Останкино, где они сделали пару снимков, которые мистическим образом исчезли, передает издание "Собеседник". Девушка отметила, что знала ведущего как профессионала своего дела, замечая, что тот не был скандалистом.

"Нет ни одной! Может быть, у меня эти снимки украли хакеры, я не знаю", —пояснила она.

Вскоре продюсер узнала из социальных сетей о смерти приятеля. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства его гибели. СК определил две основные версии, приведшие к ЧП. В их число вошли техническая неисправность и потеря сознания во время полета.