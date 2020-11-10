Запуск Белорусской Атомной электростанции, который состоялся 3 ноября в городе Островец, открывает и для Минска, и для Союзного государства невиданные до сих пор перспективы.

Запуск Белорусской Атомной электростанции, который состоялся 3 ноября в городе Островец, открывает и для Минска, и для Союзного государства невиданные до сих пор перспективы.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал Алексей Анпилогов – глава Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Долгожданное открытие Белорусской Атомной электростанции в городе Островец состоялось, несмотря на все попытки литовских властей попытки остановить строительство станции, которые предпринимались на протяжении всего последнего десятилетия.

Торжественная церемония открытия БелАЭС прошла на минувшей неделе в присутствии белорусского президента Александра Лукашенко и руководства МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

«Использование БелАЭС выгодно как самой Белоруссии, так и России. Белорусскую электроэнергию можно передавать по линиям электропередач на небольшие расстояния, например, в Псков, Тверь, Москву, а уже из Сибири продавать в Среднюю Азию и Китай, где ее с удовольствием покупают», — отметил Анпилогов.

По его словам, ввод новой АЭС поспособствует углублению интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства, расширив сотрудничество наших стран в энергетической области.

«Россия, конечно, будет сотрудничать с Белоруссией и закупать энергию, все это будет развиваться. Взамен Белоруссия получит дешевую электроэнергию и стабильность электросистемы», — уверен эксперт.

При этом Алексей Анпилогов напомнил, что с самого начала строительства БелАЭС одним из наиболее яростных противников проекта была Литва. Власти этой страны считали, что Белоруссия возводит станцию слишком близко от Вильнюса – на расстоянии 50 километров от литовской столицы, создавая тем самым опасность для ее населения.

Кроме того, в Литве заявляли, что Белоруссия не выполнила все рекомендации МАГАТЭ, например, не провела стресс-тесты. Это упущение, уверены в Вильнюсе, может привести к тому, что БелАЭС повторит судьбу Чернобыльской АЭС.

В Минске в ответ на эти обвинения Литвы не раз заявляли, что при строительстве станции были соблюдены все международные стандарты безопасности. Об этом также заявляли и эксперты МАГАТЭ и ВАО АЭС, отметив что не имеют претензий к Белоруссии.

Вильнюс, однако, продолжал требовать объявить бойкот якобы небезопасной белорусской электроэнергии, не смотря на все ее плюсы, главным из которых является дешевизна.

В конце концов Литве удалось привлечь на свою сторону соседей – Латвию и Эстонию, которые тоже решили отказаться от белорусского электричества. Страны Балтии даже разработали совместную методику торговли электроэнергией, по которой они будут сертифицировать электроэнергию, поступающую в общую энергосеть, и на основе этих сертификатов выдавать разрешение на покупку энергии другим странам. При этом даже сам Вильнюс не уверен в эффективности придуманной системы, опасаясь, что «небезопасная» энергия все же может просочиться на балтийский рынок.

Перед запуском БелАЭС Литва направила в белорусский МИД ноту протеста и поставила вопрос безопасности новой станции на уровне Евросоюза.

По мнению Алексея Анпилогова, претензии литовских властей связаны не с технической стороной вопроса, а с политическими мотивами. То есть Вильнюс пытается отомстить Минску за то, что в свое время Евросоюз вынудил Литву закрыть собственную Атомную электростанцию, построенную в советские годы.

«Реакция Вильнюса мне представляется неким комплексом неполноценности. Литва, имея Игналинскую АЭС, могла стать поставщиком электроэнергии для всей Прибалтики. Причем таким поставщиком, который бы зарабатывал на своей энергии достаточно много, и это стало бы серьезным подспорьем для экономики», — заявил эксперт.

Однако теперь Литва сталкивается с множеством проблем, ей приходится покупать в скандинавских странах дорогую электроэнергию, в результате чего ее экономика стала неконкурентоспособной.

Но Вильнюсу придется признать свой проигрыш и смириться с запуском БелАЭС.

«Литва сейчас такой прибалтийский дурачок, который бегает по всем кабинетам в Брюсселе и пытается ввести правила, против которых ЕС боролся на протяжении двадцати лет», — добавил Анпилогов.

Но эта бурная деятельность ни к чему не приведет, а литовский «Комитет защиты мира» является признаком уже проигранной войны с новой белоруской АЭС, заключил эксперт.