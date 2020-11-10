Кедми рассказал, как отразится на РФ размещение ее миротворцев в Карабахе

Принятое минувшей ночью соглашение по Нагорному Карабаху серьезно укрепило авторитет России в мире и ее позиции на Кавказе. Об этом, выступая в эфире радиостанции «Вести FM», заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Принятое минувшей ночью соглашение по Нагорному Карабаху серьезно укрепило авторитет России в мире и ее позиции на Кавказе.

Об этом, выступая в эфире радиостанции «Вести FM», заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Напомним, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с совместным заявлением о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Именно при посредничестве российского лидера власти Армении и Азербайджана смогли достигнуть наконец договоренности по мирному урегулированию карабахского конфликта, отмечает Кедми.

«Россия с первых дней конфликта пыталась найти из этого конфликта выход, который устраивал бы обе стороны. Судя по тому, что соглашение было подписано, Москве это удалось», — заявил эксперт.

Таким образом Россия смогла укрепить свой авторитет не только на Кавказе, но и в других точках, где присутствуют российские миротворцы, подчеркивает Кедми. Москва продемонстрировала, что она может находить правильные решения, ведь именно предоставленные ею формулы оказались самыми лучшими. А если бы противоборствующие стороны прислушались к предложениям Москвы раньше, войны между Арменией и Азербайджаном вообще могло бы не быть.

Также израильский эксперт подчеркнул, что благодаря успешному посредничеству в переговорах Баку и Еревана Москва повысила свой международный престиж. Единственный негативный для России момент в ложившейся ситуации, по словам Кедми, заключается в укреплении турецких позиций на Кавказе. Ведь многие аналитики согласны друг с другом в том, что Азербайджан развязал боевые действия в Карабахе в сентябре 2020 года именно под влиянием Анкары.

«То, что российские миротворцы будут на территории Карабаха – это достижение России во всех отношениях. Улучшились положение России в этом регионе и ее престиж во всем мире. Россия доказала, что применяет правильный, грамотный, конструктивный подход, — подчеркнул Кедми. — Единственное черное пятно – это усиление турецкого влияния, но можно ли было обойтись без этого – большой вопрос».

В заключение политолог отметил, что в выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева просматривается возможность того, что на территорию Карабаха будут введены и турецкие миротворцы. Однако в Кремле такую возможность категорически отрицают, указывая на текст принятого соглашения, в котором о Турции нет ни слова. В соглашении говорится только о миротворцах из России, которым предстоит не просто работать в Нагорном Карабахе, но и обеспечивать безопасный коридор в Нахичевань.