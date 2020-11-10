Женщину по имени Корона затравили во время COVID-19 в Англии

Жительница Великобритании Корона Ньютон рассказала о жуткой травле, с которой ей пришлось столкнуться в период пандемии коронавируса.

Жительница Великобритании Корона Ньютон рассказала о жуткой травле, с которой ей пришлось столкнуться в период пандемии коронавируса.

Обеспокоенная бесконечными насмешками женщина сообщила, что вынуждена была терпеть издевательства из-за имени с самого детства. По словам Ньютон, шутки только обострились из-за ситуации с COVID-19 в текущем году.

"Я могу над этим посмеяться, но иногда такое расстраивает, особенно когда становится агрессивным", — сказала англичанка.

Женщина пожаловалась, что многие люди перестают воспринимать ее всерьез из-за имени. Недавно на родительском собрании преподаватель дочери Короны решила, что школьница ведет себя неуместно, назвав имя матери.