19:02 10 Ноября 2020Общество
Женщину по имени Корона затравили во время COVID-19 в Англии
Жительница Великобритании Корона Ньютон рассказала о жуткой травле, с которой ей пришлось столкнуться в период пандемии коронавируса.
Жительница Великобритании Корона Ньютон рассказала о жуткой травле, с которой ей пришлось столкнуться в период пандемии коронавируса.
Обеспокоенная бесконечными насмешками женщина сообщила, что вынуждена была терпеть издевательства из-за имени с самого детства. По словам Ньютон, шутки только обострились из-за ситуации с COVID-19 в текущем году.
"Я могу над этим посмеяться, но иногда такое расстраивает, особенно когда становится агрессивным", — сказала англичанка.
Женщина пожаловалась, что многие люди перестают воспринимать ее всерьез из-за имени. Недавно на родительском собрании преподаватель дочери Короны решила, что школьница ведет себя неуместно, назвав имя матери.