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19:02   10 Ноября 2020
Общество

Женщину по имени Корона затравили во время COVID-19 в Англии

Женщину по имени Корона затравили во время COVID-19 в Англии

Жительница Великобритании Корона Ньютон рассказала о жуткой травле, с которой ей пришлось столкнуться в период пандемии коронавируса.

Обеспокоенная бесконечными насмешками женщина сообщила, что вынуждена была терпеть издевательства из-за имени с самого детства. По словам Ньютон, шутки только обострились из-за ситуации с COVID-19 в текущем году.

"Я могу над этим посмеяться, но иногда такое расстраивает, особенно когда становится агрессивным", — сказала англичанка.

Женщина пожаловалась, что многие люди перестают воспринимать ее всерьез из-за имени. Недавно на родительском собрании преподаватель дочери Короны решила, что школьница ведет себя неуместно, назвав имя матери.

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#англия #имя #корона

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