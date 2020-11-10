YouTube наложил запрет на показ фильма о крушении MH17

Видеохостинг YouTube заблокировал показ фильма о крушении MH17.

Видеохостинг YouTube заблокировал показ фильма о крушении MH17.

Файл был загружен на канал "Украина.ру". По мнению модераторов, ролик "нарушает правила и принципы платформы", и удалили его накануне судебного заседания в Нидерландах. Премьера фильма-расследования должна была состояться 12 ноября, но файл загрузили заранее.

Крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошло 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.