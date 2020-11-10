Посредничество Москвы в соглашении по Карабаху усилило авторитет РФ

Участие России в карабахском урегулировании повышает статус страны как на Кавказе, так и на международной арене.

Участие России в карабахском урегулировании повышает статус страны как на Кавказе, так и на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин выступил посредником в переговорах между Армений и Азербайджаном. Стороны, включая Москву, 10 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в НКР.

Россия с первых дней помогала найти выход из кризисной ситуации, сказал изданию "Экономика Сегодня" израильский эксперт Яков Кедми. Судя по достигнутым договоренностям, РФ выполнила свою задачу.

Москва показала способность принимать правильные решения, сказал спикер. Своей политикой Россия укрепила авторитет на Кавказе и во всех точках, где находятся ее миротворцы.